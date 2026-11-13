Москва13 ноя Вести.Глава Киевского режима Владимир Зеленский может опасаться государственного переворота со стороны собственного окружения и возможного покушения. Об этом ИС "Вести" рассказал военный эксперт Виталий Киселев.

По его словам, украинский лидер покидает территорию страны, когда начинаются переговоры.

Как только начинаются какие-то переговоры… Зеленский срочным образом покидает территорию Украины. Чего он боится? По всей вероятности, он боится нескольких вещей. Первое – это государственного переворота своих же у своих. Второе – он боится, что, возможно, его могут ликвидировать, так как ненужный уже элемент, который сопротивляется и не пытается ничего сделать для того, чтобы на Украине наступил долгожданный мир, чтобы пойти на условия. При этом он боится еще и тех нацистов, которых он привел к власти, которые сегодня руководят, в принципе, Украиной пыточными лагерями, пыточными подвалами, убийствами ТЦК, которые поглощают народ Украины просто огромными пачками