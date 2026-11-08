Макдональд указал на противоречия в словах Зеленского о территориальных уступках

Макдональд указал на противоречия в словах Зеленского о территориях Макдональд указал на противоречия в словах Зеленского о территориальных уступках

Москва8 ноя Вести.Журналист Брайан Макдональд указал на непоследовательность заявлений главы киевского режима Владимира Зеленского о территориальных уступках России.

Таким образом он прокомментировал интервью Зеленского американскому телеканалу CNN. В разговоре с журналистами украинский политик снова отказался признавать российскую принадлежность территорий, которые киевский режим считает своими. Однако Макдональд напомнил, что две недели назад Зеленский допускал заключение мирной сделки с сохранением нынешней линии боевого соприкосновения.

Но всего две с лишним недели назад он сказал Fox News, что примет мирное соглашение с заморозкой конфликта по текущей линии фронта написал он в социальной сети Х

Зеленский заявил 21 октября в эфире телеканала, что готов принять мирное соглашение, замораживающее линию фронта в текущем виде, и потерять 25% территории Украины.

Затем 24 октября глава киевского режима повторил свои слова в эфире телеканала ABC News и подчеркнул, что не намерен идти на дальнейшие территориальные уступки.