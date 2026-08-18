Аналитик Ливен: на Украине понимают, что России отойдут освобожденные ею земли

Ливен: украинцы осознают, что РФ отойдут освобожденные ею земли Аналитик Ливен: на Украине понимают, что России отойдут освобожденные ею земли

Москва18 авг Вести.Украинцы сами осознают, что им де-факто придется согласиться с тем, что Россия сохранит освобожденные ею земли. Об этом рассказал директор Евразийской программы Института Куинси Анатоль Ливен.

Аналитик уточнил, что многие требования Москвы считает обоснованными.

Теперь украинцы признали, что должны де-факто согласиться, что территория, которая находится под контролем России, так и останется у нее, что они не смогут ее вернуть сказал Ливен в эфире YouTube-канала.

По его словам, киевский режим не готов принять важные решения, чтобы остановить кровопролитие.

Ранее экс-директор ЦРУ по анализу России Джордж Биб заявил, что Киеву и его западным союзникам необходимо начать переговоры с Россией об архитектуре безопасности Европы. Он отметил, что ВС РФ усилили свою стратегическую воздушную кампанию.