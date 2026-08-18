Москва18 авгВести.Украинцы сами осознают, что им де-факто придется согласиться с тем, что Россия сохранит освобожденные ею земли. Об этом рассказал директор Евразийской программы Института Куинси Анатоль Ливен.
Аналитик уточнил, что многие требования Москвы считает обоснованными.
Теперь украинцы признали, что должны де-факто согласиться, что территория, которая находится под контролем России, так и останется у нее, что они не смогут ее вернутьсказал Ливен в эфире YouTube-канала.
По его словам, киевский режим не готов принять важные решения, чтобы остановить кровопролитие.
Ранее экс-директор ЦРУ по анализу России Джордж Биб заявил, что Киеву и его западным союзникам необходимо начать переговоры с Россией об архитектуре безопасности Европы. Он отметил, что ВС РФ усилили свою стратегическую воздушную кампанию.