Буданов ушел от ответа на вопрос о требованиях вывода ВСУ из Донбасса

Буданов не стал отвечать на вопрос журналиста о выводе ВСУ из Донбасса Буданов ушел от ответа на вопрос о требованиях вывода ВСУ из Донбасса

Москва11 ноя Вести.Руководитель офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) отказался комментировать информацию о требованиях российской стороны относительно вывода украинских войск с территории Донбасса.

На пресс-конференции по итогам раунда переговоров в Абу-Даби Буданов заявил, что повестка и содержание дискуссий должны оставаться внутри переговорного процесса.

По его словам, ключевое значение имеет лишь итоговый результат, о достижении которого общество будет официально проинформировано.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский исключил возможность вывода украинских вооруженных сил из Донбасса и Новороссии.