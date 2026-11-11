Москва11 нояВести.Руководитель офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) отказался комментировать информацию о требованиях российской стороны относительно вывода украинских войск с территории Донбасса.
На пресс-конференции по итогам раунда переговоров в Абу-Даби Буданов заявил, что повестка и содержание дискуссий должны оставаться внутри переговорного процесса.
По его словам, ключевое значение имеет лишь итоговый результат, о достижении которого общество будет официально проинформировано.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский исключил возможность вывода украинских вооруженных сил из Донбасса и Новороссии.