Москва27 октВести.Руководству киевского режима стоит пойти на болезненные уступки ради выживания нации. Об этом пишет американское издание The American Conservative.
Уточняется, что в случае, если мир не будет достигнут, конфликт может принять разрушительный для Украины оборот.
Продолжение боевых действий угрожает самому существованию Украины. Ей предстоят очень болезненные уступкиотмечается в публикации
Подчеркивается, что прежние аргументы в пользу подержания военных действий исчерпали себя, а инфраструктура и экономика Украины несут колоссальный урон. Так, для достижения мира Киеву придется отказаться от вступления в НАТО и вернуться к внеблоковому статусу.
25 октября помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил, что после российско-американского саммита в Анкоридже было впечатление, что США могут надавить на Киев и Владимира Зеленского, чтобы склонить к урегулированию кризиса.