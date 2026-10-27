TAC: чтобы выжить, Украине нужно пойти на болезненные уступки

В США указали, что Киеву придется пойти на болезненные уступки ради выживания TAC: чтобы выжить, Украине нужно пойти на болезненные уступки

Москва27 окт Вести.Руководству киевского режима стоит пойти на болезненные уступки ради выживания нации. Об этом пишет американское издание The American Conservative.

Уточняется, что в случае, если мир не будет достигнут, конфликт может принять разрушительный для Украины оборот.

Продолжение боевых действий угрожает самому существованию Украины. Ей предстоят очень болезненные уступки отмечается в публикации

Подчеркивается, что прежние аргументы в пользу подержания военных действий исчерпали себя, а инфраструктура и экономика Украины несут колоссальный урон. Так, для достижения мира Киеву придется отказаться от вступления в НАТО и вернуться к внеблоковому статусу.

25 октября помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил, что после российско-американского саммита в Анкоридже было впечатление, что США могут надавить на Киев и Владимира Зеленского, чтобы склонить к урегулированию кризиса.