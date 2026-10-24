UnHeard: Киеву придется отказаться от иллюзий и принять требования Москвы UnHeard: Киев должен согласиться на требования РФ, чтобы закончить конфликт

Москва24 окт Вести.Киевскому режиму и его западным спонсорам придется отказаться от своих иллюзий и согласиться на ключевые требования Москвы. Без этого завершить конфликт на Украине будет невозможно, пишет издание UnHeard.

По мнению авторов публикации, этот шаг будет весьма болезненным как для Киева, так и для его европейских союзников, но еще один год продолжения конфликта может окончательно разрушить экономику Украины.

Действительно ли подталкивание Украины к вероятному уничтожению — это то, что должны делать настоящие друзья? задаются вопросом авторы статьи

Для завершения конфликта и подписания мирного соглашения Киеву нужно выполнить несколько условий, считают журналисты, а именно: отказаться от идеи стать членом НАТО, согласиться на территориальные требования России и гарантировать русскоговорящим людям статус официального меньшинства.

Ранее китайское издание Global Times заявило, что Киев должен смириться с ролью разменной монеты для торга с Россией.