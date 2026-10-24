Москва24 октВести.Киевскому режиму и его западным спонсорам придется отказаться от своих иллюзий и согласиться на ключевые требования Москвы. Без этого завершить конфликт на Украине будет невозможно, пишет издание UnHeard.
По мнению авторов публикации, этот шаг будет весьма болезненным как для Киева, так и для его европейских союзников, но еще один год продолжения конфликта может окончательно разрушить экономику Украины.
Действительно ли подталкивание Украины к вероятному уничтожению — это то, что должны делать настоящие друзья?задаются вопросом авторы статьи
Для завершения конфликта и подписания мирного соглашения Киеву нужно выполнить несколько условий, считают журналисты, а именно: отказаться от идеи стать членом НАТО, согласиться на территориальные требования России и гарантировать русскоговорящим людям статус официального меньшинства.
Ранее китайское издание Global Times заявило, что Киев должен смириться с ролью разменной монеты для торга с Россией.