UnHerd: отказ ЕС от договоренностей с РФ мешает миру и осложняет позицию Киева

Тупик для Киева: UnHerd о последствиях отказа ЕС от договоренностей с Россией UnHerd: отказ ЕС от договоренностей с РФ мешает миру и осложняет позицию Киева

Москва16 ноя Вести.Игнорирование странами Евросоюза (ЕС) требований России может обернуться провалом переговоров по вопросу об урегулировании на Украине, под угрозой также окажутся позиции Киева. Такая точка зрения изложена в журнале UnHerd.

Автор публикации считает, что если Берлин, Париж и Лондон будут жестко следовать июньским договоренностям в Лондоне (где лидеры Британии, Франции, ФРГ и Украины назвали пять условий, необходимых "для справедливого и прочного мира"), то договориться с Москвой и быстро урегулировать кризис не удастся.

Эти установки решительно исключают выполнение ключевых требований российской стороны, которые, по ее собственным словам, не подлежат обсуждению. В первую очередь речь идет о нейтралитете Украины и запрете на размещение западных войск на ее территории сказано в материале

Обозреватель напомнил, что после того, как Москва предложила обсудить новую архитектуру европейской безопасности, некоторые влиятельные европейские политики отклонили эту инициативу.

Таким образом, по мнению автора статьи, НАТО показала неспособность ни предотвратить украинский конфликт, ни прекратить его.

Ранее газета Politico сообщила, что лидеры ЕС не сумели согласовать кандидатуру единого представителя для переговоров с Россией по украинскому урегулированию. В итоге участники прошедшего в Дублине 13 ноября саммита решили участвовать в консультациях коллективно.

Бывший глава Объединенного разведывательного комитета Великобритании Саймон Гасс заявил, что Европе нужно активизировать диалог с Россией, чтобы не допустить эскалации и вероятного военного столкновения.

Он подчеркнул, что механизмы контроля над вооружениями, актуальные в период холодной войны, сейчас почти не действуют, а военные и другие каналы связи с Москвой остаются ограниченными.