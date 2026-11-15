Москва15 ноя Вести.Европейским странам нужно активизировать диалог с Россией, чтобы снизить угрозу прямого военного конфликта. Такое мнение выразил бывший председатель Объединенного разведывательного комитета Великобритании Саймон Гасс в статье для газеты Financial Times (FT).

Европейским членам НАТО следует уделять столько же усилий предотвращению войны, сколько они тратят на подготовку к ней отметил эксперт

Бывший глава разведки заявил, что разработанные после холодной войны механизмы контроля над вооружениями практически перестали работать, гражданские и военные каналы связи с РФ практически полностью перекрыты, а понимание теории сдерживания утрачено. Гасс полагает, что это ведет к повышению риска того, что стороны могут неправильно истолковать планы друг друга.

Он выразил мнение, что европейским странам нужно отказаться от воинственной риторики, использовать все возможности для диалога, продумать механизмы управления эскалацией.

Ранее президент РФ Владимир Путин предупредил Европу о катастрофических последствиях войны.