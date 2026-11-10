FT: Европа готова вернуться к обсуждению договоров с РФ по неразмещению ракет

В Европе обсуждают возобновление переговоров с РФ по контролю над вооружениями FT: Европа готова вернуться к обсуждению договоров с РФ по неразмещению ракет

Москва10 ноя Вести.Европейские страны рассматривают вариант возвращения к диалогу с Россией по вопросам ограничения размещения отдельных типов ракетных вооружений и предотвращения военных инцидентов. Об этом сообщила газета The Financial Times.

По данным источника издания, европейские официальные лица выражают готовность к обсуждению механизмов управления рисками, наподобие тех, что применялись в период холодной войны.

В качестве примеров подобных соглашений авторы публикации приводят Договор по открытому небу 1992 года и другие международные договоренности, устанавливавшие лимиты на развертывание ракетных систем.

Ранее стратегическое командование Вооруженных сил США (STRATCOM) сообщило о старте ежегодных учений Global Thunder 27, направленных на поддержание готовности ядерной триады страны, контроля над этими вооружениями и сохранение эффективности сил стратегического сдерживания.