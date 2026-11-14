Без России не обойтись: европейская безопасность требует диалога Эксперт Грэм: в ЕС понимают, что без участия РФ вопрос безопасности не решить

Москва14 ноя Вести.ЕС необходимо начать диалог с Россией о будущей архитектуре европейской безопасности, несмотря на разногласия с США, так как это станет шагом к поиску компромиссов. Об этом ИС "Вести" заявил заслуженный научный сотрудник Совета по международным отношениям США Том Грэм.

В конце 2021 года Москва направляла в Вашингтон и Брюссель меморандум с изложением своих требований по части ограничения экспансии НАТО, однако они так и не были услышаны. Эксперт полагает, что на этот раз Европе придется, если и не принять все требования России, так прийти, как минимум, к компромиссу.

Я думаю, что европейцам придется обсуждать с Россией вопрос будущей архитектуры европейской безопасности. Они вряд ли согласятся на многие пункты, но, как повод для начала дискуссии, обсуждение этого вопроса между Европой и Россией - правильный подход. Важно, чтобы европейцы сумели изложить свою позицию. Чего конкретного они хотели бы добиться в этих переговорах? Это был бы шаг вперед... начало настоящего переговорного процесса и поиск возможных компромиссов между позициями России и позициями европейцев заявил Грэм

Он рассказал, что в настоящее время в Европе наблюдаются определенные признаки нестабильности и активных дискуссий. Главным остается вопрос о механизмах и этапах такого взаимодействия.

Уже сейчас есть некое брожение в части Европы. Я был в Берлине, в Париже, в Лондоне три недели тому назад мы обсуждали этот вопрос (будущей архитектуры европейской безопасности - прим ред.) и там есть некое понимание того, что действительно, нам придется обсуждать эти вопросы. И без участия России это невозможно сделать. Вопрос только в том, как это делается на этом этапе. И здесь обостряется дискуссия Европы на эту тему заявил Грэм

Ранее сообщалось, что позиция главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по вопросу об обсуждении с Россией будущей архитектуры европейской безопасности, вызвала разногласия внутри Евросоюза.