Москва14 ноя Вести.Вместо длительной войны разумнее заключить рамочное соглашение, определяющее принципы новой системы будущей архитектуры европейской безопасности. Это станет компромиссом между позициями Европы и России. Об этом ИС "Вести" заявил заслуженный научный сотрудник Совета по международным отношениям США Том Грэм.

Основная цель европейцев – добиться прекращения военных действий России на Украине, после чего перейти к обсуждению будущих аспектов безопасности. Европейская сторона рассчитывает, что в ходе дипломатических дискуссий большинство стран смогут склонить Россию к миру. Однако Москва выдвигает встречное требование: сначала выработать комплексное соглашение о будущей архитектуре европейской безопасности, и лишь затем прекращать огонь. Эксперт подчеркнул, что в рамках такого соглашения можно сделать упор на пункт о немедленном вступлении в силу будущих обязательств по европейской безопасности после прекращения огня на Украине.

Чтобы проработать все эти вопросы подробно, потребуются довольно длительные переговоры в течение нескольких лет. Зачем воевать еще пять-десять лет? По-моему, разумный компромисс – разумный подход. Надо проработать так называемое рамочное соглашение, которое излагает принципы, на основе которых будет устроены новые системы безопасности. Плюс обязательства начать сразу же после вступления в силу прекращения огня, интенсивные переговоры, всеобъемлющие переговоры, чтобы согласовать детали новой системы. Это был бы правильный подход, по-моему. Я думаю, что мы могли бы проработать такое рамочное соглашение в течение нескольких месяцев, не до конца этого года, но в начале следующего и это был бы огромный шаг вперед. Это был бы правильный подход, и я думаю, что это разумный компромисс между позицией Европы и позицией России предложил Грэм

Ранее специальный представитель президента США Джаред Кушнер заявил, что для полного прекращения боевых действий на Украине нужно сформировать надежные гарантии безопасности, действенные механизмы предотвращения инцидентов и выработать взаимные шаги по деэскалации.