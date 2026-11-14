Американский эксперт Биби о новом миропорядке: он будет полицентричным Эксперт Биби: роль РФ в новой архитектуре безопасности ЕС еще формируется

Москва14 ноя Вести.Обсуждение принципов новой системы будущей архитектуры европейской безопасности и роль России в ней являются частью формирующегося полицентричного международного порядка, который пока остается неопределенным. Такое мнение выразил ИС "Вести" директор по вопросам большой стратегии Института ответственного госуправления им. Куинси (Вашингтон) Джордж Биби.

Тема безопасности Европы и роли России в этом регионе является более широким вопросом о новом международном порядке, который формируется. И по-прежнему неясно, как будет выглядеть этот новый порядок, но уже очевидно одно: порядок будет полицентричным заявил Биби

Ранее сообщалось, что позиция главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по вопросу обсуждения с Россией будущей архитектуры европейской безопасности, вызвала разногласия внутри Евросоюза. Фон дер Ляйен и ряд европейских лидеров в частных беседах выступают за начало обсуждения вопросов безопасности параллельно с мирными переговорами по Украине. Однако другие представители ЕС категорически против такого подхода.