Axios: США обратились к РФ с просьбой подготовить предложения по безопасности

Axios узнал о запросе США к РФ подготовить инициативы о безопасности в Европе Axios: США обратились к РФ с просьбой подготовить предложения по безопасности

Москва12 ноя Вести.США запросили у России варианты будущего соглашения по безопасности в Европе, сообщил портал Axios.

Предполагается, что предложения по этому вопросу должны содержать шаги Москвы, направленные на снижение напряженности в отношениях с европейскими государствами, говорится в материале.

По данным Axios, американская инициатива о создании новой архитектуры безопасности между Европой и Россией в рамках урегулирования украинского конфликта стала центральной темой переговоров.

Два источника издания утверждают, что российская сторона на переговорах в Абу-Даби связала начало полномасштабного конфликта на Украине в 2022 году с тем, что бывший тогда президентом США Джо Байден не ответил на письмо российского лидера Владимира Путина, в котором тот излагал опасения по поводу безопасности в Европе.

В ответ американские переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер предложили России подготовить новый проект документа, который учитывал бы обеспокоенность и требования Москвы в сфере безопасности. Они подчеркнули, что инициатива также должна предусматривать симметричные шаги со стороны России.

Кушнер считает, что предметное обсуждение связанных с региональной безопасностью вопросов невозможно без участия представителей европейских стран.

12 ноября ожидается прибытие Уиткоффа и Кушнера в Москву, где они встретятся с Владимиром Путиным.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Абу-Даби Владимир Мединский подтвердил, что стороны обсуждали вопросы, связанные с архитектурой безопасности на европейском континенте.