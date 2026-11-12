Москва12 нояВести.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что в Европе можно сформировать новую архитектуру безопасности, способную заменить текущую эскалацию мирным сосуществованием, передает RT.
На прошедших переговорах в Абу-Даби участники сосредоточились на создании системы безопасности в Европе, призванной не допустить новых конфликтов.
Построить нечто, что было бы функционально, без иллюзий относиться к тому, что достижимо, и при этом избегать неконтролируемой эскалации с учетом вчерашних обсуждений и позавчерашних, я думаю, при наличии должной политической воли можнозаявил Рябков
Вместе с тем дипломат отметил, что сейчас преждевременно говорить о восстановлении доверия между сторонами, так как Москва не поднимает эту тему.
Ранее доктор политических наук, профессор МГИМО Кирилл Коктыш заявил, что итоги прошедших в Абу-Даби консультаций между Россией и США наглядно продемонстрировали кризис позиций европейских государств.