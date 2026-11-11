Политолог Коктыш заявил о тяжелом положении Европы после переговоров в Абу-Даби

Политолог Коктыш: переговоры в Абу-Даби показали слабость Европы Политолог Коктыш заявил о тяжелом положении Европы после переговоров в Абу-Даби

Москва11 ноя Вести.Итоги прошедших в Абу-Даби консультаций между Россией и США наглядно продемонстрировали кризис позиций европейских государств. Об этом заявил доктор политических наук, профессор МГИМО Кирилл Коктыш в беседе с KP.RU.

Эксперт отметил, что европейские лидеры стремились навязать Москве вариант прекращения огня для перевооружения Киева, однако для российской стороны подобное соглашение бессмысленно.

Политолог пояснил, что в случае выработки прямых договоренностей между Москвой и Вашингтоном Европа окажется не в состоянии самостоятельно финансировать Украину.

По его оценке, европейские элиты рассчитывали покрыть свои расходы за счет гипотетических репараций, но теперь вынуждены искать средства на оплату американского оружия из собственных бюджетов, поскольку даже обновленный конгресс США вряд ли возобновит прямые выплаты Киеву.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби завершились принципиальной договоренностью о новом масштабном обмене пленными, параметры которого объявят в ближайшее время. Главной темой двух дней консультаций стала будущая архитектура европейской безопасности.

Как рассказал на итоговой пресс-конференции помощник президента РФ Владимир Мединский, стороны "где-то нашли взаимопонимание, где-то нет", а диалог будет продолжен. Представители Европы за стол переговоров не попали — им предложили сначала предложить конкретные мирные инициативы.