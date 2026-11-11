Москва11 ноя Вести.В контексте трехсторонних переговоров в Абу-Даби лидеры европейских стран похожи на собак, которые ожидают подачки у стола хозяина в лице США, заявил итальянский аналитик, руководитель департамента геополитики образовательного центра UniDolomiti в городе Беллуно Лоренцо Мария Пачини.

Данное сравнение он объяснил в беседе с ТАСС тем, что лидеры ЕС оказались не допущены на переговоры и пытаются получить представление о ходе диалога в кулуарах.

Это просто смешно: мы словно собаки, сидящие рядом со столом хозяина и ждущие, когда нам перепадет немного еды. Именно таково положение европейских лидеров сказал эксперт

Он отметил, что европейцы настолько отстранены от переговоров, что не представляют, какие шаги следует предпринимать и при этом не испортить отношения с США. Аналитик подчеркнул, что лидеры ЕС сами загнали себя в угол политикой в отношении России, а теперь на знают, как выйти из этой ситуации. По его мнению, они должны были понимать последствия своей агрессивной риторики в адрес Москвы.

Ранее экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что время для участия европейских лидеров в переговорах по Украине еще не пришло.