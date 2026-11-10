Британский аналитик допустил попытку ЕС сорвать переговоры по Украине в Абу-Даби Аналитик Меркурис: Евросоюз может попытаться сорвать переговоры в Абу-Даби

Москва10 ноя Вести.Европейские страны могут попытаться вмешаться в переговорный процесс по Украине в Абу-Даби и помешать его проведению, такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

Европейцы могут захотеть отправить своих людей, чтобы сорвать переговоры в Абу-Даби. Но даже больше, чем у украинцев, у них, по словам Дональда Трампа, нет серьезных козырей. Так что вряд ли что-то у них получится сказал он

По его словам, у европейских политиков и Владимира Зеленского недостаточно влияния, чтобы определять ход переговоров. Меркурис считает, что, несмотря на громкие заявления, они остаются второстепенными участниками процесса, а их присутствие за столом переговоров не предусмотрено.

Ранее Еврокомиссия подтвердила, что представители ЕС направятся в Абу-Даби, однако не уточнила, в каком формате они намерены участвовать во встречах. При этом официального приглашения Евросоюз не получал.

Очередной раунд консультаций запланирован на 10-11 ноября. По словам спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, стороны намерены обсудить гарантии безопасности, деэскалацию, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги по мирному урегулированию.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Евросоюз должен назначить специального представителя по урегулированию конфликта на Украине.