Москва12 нояВести.Ключевое условие для достижения "вечного мира" на Украине заключается в том, что Европа должна "испугаться". Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил политолог-европеист, доцент Финансового университета при правительстве РФ Вадим Трухачев.
Европа должна испугаться. <...> А пока они не боятся и готовы воевать с нами до последнего украинца. Украинцев им не жалко — они же не европейцывыразил свое мнение он
Вторым важным фактором Трухачев считает дальнейшее продвижение российских военных на фронте.
12 ноября президент России Владимир Путин провел в Кремле переговоры со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. В ходе этой встречи глава российского государства, в частности, заявил, что в России бы хотели вечного мира на Украине.