Политолог выразил мнение, как достичь "вечного мира" на Украине Политолог Трухачев: для вечного мира на Украине страны Европы должны испугаться

Москва12 ноя Вести.Ключевое условие для достижения "вечного мира" на Украине заключается в том, что Европа должна "испугаться". Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил политолог-европеист, доцент Финансового университета при правительстве РФ Вадим Трухачев.

Европа должна испугаться. <...> А пока они не боятся и готовы воевать с нами до последнего украинца. Украинцев им не жалко — они же не европейцы выразил свое мнение он

Вторым важным фактором Трухачев считает дальнейшее продвижение российских военных на фронте.

12 ноября президент России Владимир Путин провел в Кремле переговоры со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. В ходе этой встречи глава российского государства, в частности, заявил, что в России бы хотели вечного мира на Украине.