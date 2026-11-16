Москва16 ноя Вести.Если не будет новой архитектуры безопасности в Европе, то о безопасности Германии можно забыть.

Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил председатель комитета Госдумы РФ по контролю, профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Морозов.

Он отметил, что нынешняя европейская архитектура не обеспечивает безопасность никому.

Мерц (Фридрих Мерц, канцлер Германии – прим. ред.) … Если говорить о драматургии, то это пример такого трагифарса, что ли … Ведь когда на переговорах встал вопрос о новой архитектуре безопасности в Европе, то сама постановка этого вопроса вызвана сегодня тем, что нынешняя архитектура, она не обеспечивает безопасность никому … Если представить себе, что не будет новой архитектуры, то я двух копеек не поставлю на безопасность Германии. Если она дело доведет до реального боевого столкновения, то читай министра Лаврова, который сказал, что война продлится три дня, намекая на то, что у нас не будет другого шанса отвечать, как применить все наши возможности, включая ядерное оружие. Нужно быть круглым идиотом, чтобы этого не понимать и вдвойне быть круглым идиотом или просто бесчестным подонком, чтобы не понимать, что эта разрушительная нынешняя архитектура, которая лишила безопасности всех, не только Россию, не только Украину, но и всей Европы в том числе, а может быть, и частично всего мира. Это продукт действий таких, как Мерц прокомментировал Морозов

Ранее спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что Европу нужно напрямую включить в переговоры по Украине, потому что НАТО остается важной частью европейской безопасности.