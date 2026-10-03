Посол Грозов: восстановить прежний формат отношений РФ с ЕС невозможно Посол Грозов: восстановление отношений РФ и ЕС в прежнем формате невозможно

Москва3 окт Вести.Возврат к прежнему формату отношений между РФ и Евросоюзом невозможен, заявил российский посол в Австрии Андрей Грозов.

По его мнению, новая архитектура безопасности на европейском континенте должна быть сформирована на принципиально других основаниях.

Дипломат констатировал, что за последние годы между Россией и Европой разрушено большое количество связей, которые формировались десятилетиями.

Доверие утрачено, экономические отношения резко сократились, многие культурные, научные и дипломатические контакты были прерваны. Восстановить все в прежнем виде невозможно. В Китае есть такая пословица: нельзя дважды войти в одну и ту же реку, потому что река течет заявил Грозов в интервью слависту Талите Орешкович на YouTube-канале Marsonia News

Вместе с этим, глава российской дипмиссии отметил, что географический фактор нельзя отменить, поэтому Москва и европейские столицы в любом случае будут вынуждены придерживаться политики сосуществования. Вопрос заключается только в будущем формате этого сосуществования, отметил Грозов.

По мнению посла, гипотетическая новая архитектура европейской безопасности должна опираться на конкретные договоренности, в частности, обеспечение прозрачности военной деятельности в приграничных зонах, предотвращение инцидентов в воздухе и на море, контроль над вооружениями и восстановление прямых каналов связи между военными.

Грозов также указал на сдвиг в стратегических приоритетах Москвы.

Сегодня мы уже не говорим, что прежняя евроатлантическая архитектура является единственно возможной моделью. Напротив, мы говорим о необходимости поиска новой евразийской архитектуры безопасности в качестве альтернативы моделям, которые Россия считает исчерпавшими себя заключил дипломат

Грозов также заявил, что австрийские власти дискредитировали себя в качестве честных посредников, поэтому Вена потеряла для России статус авторитетной переговорной площадки.