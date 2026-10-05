Немецкий аналитик рассказал, что Германии необходимо усвоить насчет РФ Аналитик АдГ Лют: без диалога с РФ невозможно создать безопасность в Европе

Москва5 окт Вести.Немецкий политический класс должен усвоить, что без диалога с Россией невозможно формирование системы безопасности в Европе. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил бывший представитель партии "Альтернатива для Германии", действующий аналитик и советник АдГ Кристиан Лют.

Со стороны Германии нам нужно усвоить, что не может быть системы безопасности без диалога с Россией. Россию необходимо включить в европейский ландшафт безопасности. И без России не будет и свободы. Нам совершенно не нужно сражаться с Россией, основываясь на каких-то абсурдных идеологических принципах. Россия исторически всегда была партнером Германии. Россия имеет отношение к объединению Германии… Вот политический класс должен это усвоить. объяснил он

Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что не разделяет мнение тех граждан Германии, которые выступают против оказания дальнейшей поддержки Украине.