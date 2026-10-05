Москва5 окт Вести.Германии необходимо снять санкции и вернуться к обычным торговым отношениям с Россией. Однако это зависит от общей обстановки в Европе, где также должны быть готовы к нормализации экономических связей с Москвой. Такое мнение выразил бывший представитель "Альтернативы для Германии", действующий аналитик и советник АдГ Кристиан Лют.

Он отметил, что программа АдГ включает возвращение к торговым отношениям с Россией и с другими странами, так как санкции не в интересах Германии.

Санкции против России наносят Германии гораздо больше вреда, чем России. Россия – это мировая держава. Россия торгует с Китаем, с Индией, Россия является членом БРИКС. России Германия по сути своей не нужна. А вот с экономической точки зрения Германии нужна Россия, но не наоборот. Программа АдГ говорит о том, что санкции необходимо снять… но это еще и зависит от общего ландшафта и обстановки безопасности в Европе. Вот там все должно быть готово к нормализации торговых отношений заявил Лют

По его словам, на реализацию плана по возобновлению экономического сотрудничества двух стран потребуется время для проведения переговоров.

На реализацию этого плана уйдет какое-то время, потому что необходимо провести переговоры. Но я думаю, что, если обе стороны, то есть Германия и Россия, будут хотеть вернуться к нормальным отношениям, это вполне себе возможно, потому что это взаимовыгодное решение подчеркнул он

Ранее немецкий депутат от партии АдГ Деннис Меринг заявил, что Германия утрачивает свою идентичность под влиянием Европейского союза и миграции. По его словам, страна должна вернуться к сохранению национальных ценностей и навыков.