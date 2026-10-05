Москва5 октВести.Германии необходимо снять санкции и вернуться к обычным торговым отношениям с Россией. Однако это зависит от общей обстановки в Европе, где также должны быть готовы к нормализации экономических связей с Москвой. Такое мнение выразил бывший представитель "Альтернативы для Германии", действующий аналитик и советник АдГ Кристиан Лют.
Он отметил, что программа АдГ включает возвращение к торговым отношениям с Россией и с другими странами, так как санкции не в интересах Германии.
Санкции против России наносят Германии гораздо больше вреда, чем России. Россия – это мировая держава. Россия торгует с Китаем, с Индией, Россия является членом БРИКС. России Германия по сути своей не нужна. А вот с экономической точки зрения Германии нужна Россия, но не наоборот. Программа АдГ говорит о том, что санкции необходимо снять… но это еще и зависит от общего ландшафта и обстановки безопасности в Европе. Вот там все должно быть готово к нормализации торговых отношенийзаявил Лют
По его словам, на реализацию плана по возобновлению экономического сотрудничества двух стран потребуется время для проведения переговоров.
На реализацию этого плана уйдет какое-то время, потому что необходимо провести переговоры. Но я думаю, что, если обе стороны, то есть Германия и Россия, будут хотеть вернуться к нормальным отношениям, это вполне себе возможно, потому что это взаимовыгодное решениеподчеркнул он
Ранее немецкий депутат от партии АдГ Деннис Меринг заявил, что Германия утрачивает свою идентичность под влиянием Европейского союза и миграции. По его словам, страна должна вернуться к сохранению национальных ценностей и навыков.