Колташов: ФРГ может восстановить торговые отношения с РФ без выхода из ЕС

Эксперт рассказал, как Германия может восстановить отношения с РФ Колташов: ФРГ может восстановить торговые отношения с РФ без выхода из ЕС

Москва21 сен Вести.Германия способна восстановить торговые отношения с Россией, даже не выходя из Европейского союза. Об этом ИС "Вести" заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

По его словам, Германия может потребовать переформатирования Европейского союза.

Она может перестать его субсидировать, она может начать совершенно по-другому работать со странами, входящими в ЕС. Германия способна, даже еще не выходя из Европейского союза, … восстановить торговые отношения с Россией, просто отменив свое участие в санкциях. Это означает, что Германия получит сразу же облегчение в промышленности, в потреблении. Это означает, что Германия получит необходимое сырье, энергоресурсы, Германия сможет попытаться восстановить свое присутствие своих товаров на российском рынке, предложить России кооперацию сказал он

Ранее сопредседатель "Альтернативы для Германии" (АдГ) Алис Вайдель заявила, что дешевый российский газ на протяжении десятилетий лежал в основе немецкой бизнес-модели и Германия вновь в нем нуждается.