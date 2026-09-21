ФРГ улучшит свою экономику, если начнет покупать ресурсы у РФ, считает эксперт Эксперт Суверов: возврат к энергоресурсам РФ улучшит экономическое положение ФРГ

Москва21 сен Вести.Возврат Германии к закупкам российских энергоресурсов может существенно улучшить положение дел в ряде отраслей немецкой экономики. Такой прогноз ИС "Вести" дал доцент Финансового университета при правительстве РФ, инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.

По его словам, сейчас экономика Германии буксует и находится в стагнации. Наблюдается большой спад промышленности и энергоемких отраслей, которые раньше опирались на дешевые российские энергоресурсы, отмечает Суверов.

Сейчас эти отрасли показывают достаточно слабую динамику … АдГ ("Альтернатива для Германии". – Прим. ред.) имеет достаточно такую комплексную экономическую программу. С одной стороны, они пытаются снять санкции с России, вернуться к закупкам дешевого российского газа, и это предложение в целом выглядит реалистичным, потому что, если Германия вернется к российским энергоресурсам, это может существенно улучшить положение дел в энергоемких отраслях экономики и снизить энергозатраты немецкой экономики сказал он

Также Суверов добавил, что изоляция немецкой экономики не пойдет ей на пользу и приведет к проблемам в экспортноориентированных отраслях.

Ранее сопредседатель "Альтернативы для Германии" Алис Вайдель заявила, что дешевый российский газ на протяжении десятилетий лежал в основе немецкой бизнес-модели, и Германия вновь в нем нуждается.