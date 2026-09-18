Немецкий политик заявил о невозможности полностью заменить газ из России Нимайер: экономику Германии ждет удар из-за эмбарго на газ из России

Москва18 сен Вести.Полный отказ Евросоюза от российского газа нанесет тяжелый удар по экономике Германии и ее промышленному сектору. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

Нас ждёт ещё больший рост цен заявил он

По словам эксперта, разрыв энергетических связей приведет к новому витку роста тарифов, при этом предприятия пострадают гораздо сильнее рядовых потребителей.

Я не знаю, как нам заменить российский газ резюмировал Нимайер

Нимайер подчеркнул, что Германия не в состоянии компенсировать выпадающие объемы за счет наращивания поставок СПГ из США и Норвегии из-за ограниченных мощностей: в стране действуют лишь четыре приемных терминала, а на мировом рынке наблюдается острый дефицит газовозов.