Москва18 сенВести.Полный отказ Евросоюза от российского газа нанесет тяжелый удар по экономике Германии и ее промышленному сектору. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
Нас ждёт ещё больший рост цензаявил он
По словам эксперта, разрыв энергетических связей приведет к новому витку роста тарифов, при этом предприятия пострадают гораздо сильнее рядовых потребителей.
Я не знаю, как нам заменить российский газрезюмировал Нимайер
Нимайер подчеркнул, что Германия не в состоянии компенсировать выпадающие объемы за счет наращивания поставок СПГ из США и Норвегии из-за ограниченных мощностей: в стране действуют лишь четыре приемных терминала, а на мировом рынке наблюдается острый дефицит газовозов.