Москва5 окт Вести.Экономические проблемы Германии связаны с плохим государственным управлением и намерением правительства оборвать все торговые связи с Россией. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил бывший представитель немецкой партии "Альтернатива для Германии", действующий аналитик и советник АдГ Кристиан Лют.

По его мнению, внутренняя политика властей ФРГ и санкции в адрес РФ работают против экономической ситуации в Германии в равном соотношении.

Внутри страны наши проблемы связаны с бюрократией, высокими налогами и плохим государственным управлением. Правительство [канцлера] Фридриха Мерца действует не в интересах Германии и не в интересах нашей экономики. Другой вопрос — это санкции против России. Потеря доступа к российскому газу и российской нефти оказалась для нас большой проблемой. А это приводит нас к внешней политике, которую сейчас проводит немецкое правительство. То есть, я думаю, что проблема связана и с плохим государственным управлением, и с намерением правительства больше не покупать никаких товаров у такой крупной страны, как Россия указал Лют

Ранее экс-депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт заявил, что население Германии опасается замерзнуть этой зимой из-за рекордно низкого уровня запасов газа. Он добавил, что у правительства нет ответа на вопрос, как пережить эту зиму.