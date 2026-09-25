Москва25 сен Вести.Население Германии опасается замерзнуть этой зимой из-за рекордно низкого уровня запасов газа. Об этом ИС "Вести" рассказал экс-депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт.

Он добавил, что у правительства нет ответа на вопрос, как пережить эту зиму.

Касаемо замерзнуть, конечно, есть опасения в том плане, что у нас на данный момент наполненность газохранилищ находится на критическом уровне. До сих пор такого низкого показателя еще не было, порядка 56%. А у нас уже осень. И сейчас агентство по заполняемости говорит о том, что якобы все в порядке и нет причин для паники. Одновременно правительство не может сказать, каким образом мы должны пережить эту зиму сказал Шмидт

Ранее посол РФ в Германии Сергей Нечаев удивился тому, что Берлин больше интересуют дроны в аэропорту Лейпцига, а не взрывы газопроводов "Северный поток". Он добавил, что немецким властям известны авторы этого подрыва.