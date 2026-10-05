Москва5 окт Вести.Согласно позиции партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) приемлемым сценарием окончания конфликта на Украине является превращение страны в нейтральное государство, не входящее в НАТО и ЕС и не получающее западной поддержки. Об этом ИС "Вести" рассказал бывший представитель АдГ и действующий аналитик и советник АдГ Кристиан Лют.

По его мнению, это позволило бы Германии восстановить нормальные торгово-политические отношения с Украиной.

В программе АдГ и во всех пресс-релизах, и во всех выступлениях члена партии в парламенте сказано, что в интересах Германии Украина должна быть нейтральным государством. Нейтральным в этом плане означает государством, которое не вступает в НАТО и тем более в ЕС не получает поддержки от стран Запада. Вот это было бы неплохой позицией сейчас. А уже после того, как это произойдет, Германия смогла бы установить нормальные отношения с Украиной с точки зрения политики торговли заявил Лют

Ранее он выступил против дальнейшей поддержки Украины Германией, аргументируя это экономическими интересами страны и стремлением к дипломатическому урегулированию. По его словам, АдГ в случае прихода к власти должна официально прекратить оказание помощи Украине.