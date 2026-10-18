Москва18 окт Вести.Миллионы людей в Европе жаждут мира на Украине, и "Альтернатива для Германии" (АдГ) хочет добиться этого, выслушав все стороны конфликта. Об этом заявил депутат ландтага (региональный парламент) Саксонии-Анхальт Ульрих Зигмунд в интервью ИС "Вести".

14 октября парламент Саксонии-Анхальт проголосовал за совместную резолюцию АдГ и BSW ("Союз социальной справедливости и экономического благоразумия"), требующую немедленной отмены экономических санкций против России и прекращения военной помощи Украине.

Это был исторический день не только для Саксонии-Анхальт, но и для всей Германии и Европы, потому что миллионы людей по всей Европе жаждут мира. Ужасная война на Украине длится уже слишком долго, и мы хотим, чтобы ей был положен конец. Мы хотим добиться этого, проявив уважение ко всем сторонам конфликта и выслушав их точку зрения - как Украины, так и России, а также других государств сказал депутат

Ульрих Зигмунд подчеркнул, что партия проводит политику не для России или Украины, а, прежде всего, в интересах Германии.

В декабре пройдут выборы премьер-министра федеральной земли, на пост которого от фракции "Альтернатива для Германии" будет баллотироваться Ульрих Зигмунд.