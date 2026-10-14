АдГ и "Союз Сары Вагенкнехт" провели резолюцию о переговорах с Москвой Ландтаг Саксонии-Анхальт принял резолюцию о переговорах с Москвой

Москва14 окт Вести.Парламент немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт принял резолюцию с требованием отменить экономические санкции против России и прекратить всякую поддержку Украины. О причинах появления этой инициативы, ИС "Вести" рассказал лидер фракции "Союз Сары Вагенкнехт" в ландтаге Саксонии-Анхальт Томас Шульце.

К прекращению военной и финансовой помощи Украине, снятию антироссийских санкций и началу переговоров с Москвой призывает совместный документ правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и левого "Союза социальной справедливости" Сары Вагенкнехт. Предложение было принято большинством голосов.

Сегодня здесь, в парламенте, мы слышали одни и те же утверждения: "Россия виновата", "Россия виновата". Мы говорим о мире, мы говорим здесь о санкциях, которые приводят к полному коллапсу нашей экономики. А правящие партии устраивают одно большое шоу заявил Шульце

Ранее бывший депутат немецкого Бундестага Евгений Шмидт заявил ИС "Вести", что намерение фракций "Альтернативы для Германии" и "Союза Сары Вагенкнехт" в ландтаге Саксонии-Анхальт изменить политику Германии в отношении украинского конфликта может иметь далеко идущие последствия.