Москва12 окт Вести.Намерение двух фракций нового земского парламента (лантага) изменить политику Германии в отношении украинского конфликта может иметь далеко идущие последствия. Об этом ИС "Вести" заявил депутат Бундестага XX созыва Евгений Шмидт.

В среду состоится внеочередное заседание нового уже ландтага в Саксонии-Анхальт, где две фракции - "Альтернатива для Германии" и "Союз Сары Вагенкнехт" вынесут на голосование резолюцию касаемо прекращения финансирования Украины и снятия антироссийских санкций на голосование. Так как они имеют большинство голосов, то резолюция, совершенно очевидно, будет принято заявил он

Затем данная резолюция может быть представлена на рассмотрение в Бундесрат - Совет земель.

У сторонников мирного разрешения, сторонников ведения политики в интересах нашей страны, а значит снятия антироссийских санкций, там большинства пока нет. Но сам демарш, конечно, имеет далеко идущие последствия именно в том плане, что наконец-то кто-то открыто об этом начинает говорить и выносить уже конкретные предложения. То есть не только разговоры, но и уже конкретные резолюции. И все это, конечно, уже дает толчок к движению в политических предпочтениях сказал Шмидт

Ранее в Германии призвали правительство Фридриха Мерца вслед за Дональдом Трампом заключить с Москвой соглашение о поставках в ФРГ дизельного топлива.