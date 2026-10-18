В АдГ пообещали перевернуть политические процессы в Германии "с ног на голову" АдГ намерена изменить политику Германии в случае победы на федеральных выборах

Москва18 окт Вести.Оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), в сентябре победившая на выборах в законодательные органы двух федеральных земель, намерена кардинально изменить политику в стране в случае победы на выборах в бундестаг. Об этом заявил депутат ландтага (региональный парламент) земли Саксонии-Анхальт Ульрих Зигмунд в интервью ИС "Вести".

Несмотря на постоянные нападки и клевету, мы с большим отрывом являемся сильнейшей партией в этой стране… Это вопрос времени. Возможно, это займет еще несколько месяцев, но в ближайшие годы мы возьмем на себя ответственность на федеральном уровне и ... перевернем политические процессы в этой стране с ног на голову сказал депутат

Парламент Саксонии-Анхальт ранее проголосовал за отмену санкций против России и остановку помощи Киеву. Ульрих Зигмунд назвал этот день историческим и подчеркнул, что партия намерена положить конец украинскому конфликту, выслушав все его стороны.