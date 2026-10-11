Москва11 окт Вести.В среду, 14 октября, на специальном заседании ландтага федеральной земли Саксония-Анхальт рассмотрят резолюцию "Альтернативы для Германии" о прекращении любой помощи Украине, снятии антироссийских санкций и переговорах с Москвой. О подробностях в интервью ИС "Вести" рассказал председатель фракции АдГ в парламенте Саксонии-Анхальт Оливер Кирхнер.

Он отметил, что резолюция отчасти является символической акцией, но она также может посодействовать в завершении конфликта на Украине.

Резолюция – это отчасти символическая акция, но также и толчок к тому, чтобы наконец заговорить о том, как можно положить конец этой войне дипломатическим путем. Из-за санкций против России мы теряем более 90 миллиардов евро ежегодно из-за нереализованных поставок нефти и газа, а также из-за угасающих экономических связей. Мы хотим, чтобы "Северный поток" был отремонтирован. Мы хотим и впредь получать российский газ, чтобы наши экономические отношения возобновились сообщил Кирхнер

Ранее сопредседатель АдГ Алис Вайдель заявила, что дешевый российский газ на протяжении десятилетий лежал в основе немецкой бизнес-модели и что Германия вновь в нем нуждается. Также она выступила с критикой санкционной политики канцлера ФРГ Фридриха Мерца, напомнив о договоренности президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа по поставкам российского дизельного топлива.