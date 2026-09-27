Москва27 сен Вести.Германия утрачивает свою идентичность под влиянием Евросоюза и миграции. Такое заявление информационной службе "Вести" сделал депутат ландтага Саксонии-Анхальт от партии АдГ Деннис Меринг.

Парламентарий призвал вернуться к сохранению национальных ценностей и навыков.

Консервативная партия стремится сохранить идентичность Германии как страны, которая, эта идентичность, в последние годы все больше и больше размывается под влиянием ЕС и миграции. На протяжении веков мы, немцы, занимали определенное положение в мире. И, скажу так, со времен индустриализации нас всегда воспринимали как инновационную нацию. Сейчас мы в какой-то мере утрачиваем это. И нам нужно вернуться к тому, чтобы беречь свои ценности, не терять те навыки, благодаря которым мы добивались успеха годами, десятилетиями