Москва27 сенВести.Германия утрачивает свою идентичность под влиянием Евросоюза и миграции. Такое заявление информационной службе "Вести" сделал депутат ландтага Саксонии-Анхальт от партии АдГ Деннис Меринг.
Парламентарий призвал вернуться к сохранению национальных ценностей и навыков.
Консервативная партия стремится сохранить идентичность Германии как страны, которая, эта идентичность, в последние годы все больше и больше размывается под влиянием ЕС и миграции. На протяжении веков мы, немцы, занимали определенное положение в мире. И, скажу так, со времен индустриализации нас всегда воспринимали как инновационную нацию. Сейчас мы в какой-то мере утрачиваем это. И нам нужно вернуться к тому, чтобы беречь свои ценности, не терять те навыки, благодаря которым мы добивались успеха годами, десятилетиямисказал Мёринг
Ранее Меринг заявил, что большинство депутатов партии "Альтернатива для Германии" являются выходцами из рабочей среды и представляют средний класс населения, что формирует их особый взгляд на нужды граждан.