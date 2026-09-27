В АдГ заявили, что большинство депутатов пришли в партию из рабочей среды В АдГ заявили, что большинство депутатов партии – выходцы из рабочего населения

Москва27 сен Вести.Большинство депутатов партии "Альтернатива для Германии" являются выходцами из рабочей среды и представляют средний слой населения, что формирует их особый взгляд на нужды граждан. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил депутат ландтага Саксонии-Анхальт от партии АдГ Деннис Мёринг.

По словам депутата, партия отражает общую картину среднего слоя населения.

Большинство наших депутатов пришли прямо из рабочей среды и представляют средний слой населения. Это не просто какие-то выпускники элитных вузов, а маляры, плотники, слесари, но также и врачи. То есть хороший микс, отражающий общую картину среднего слоя населения. А поскольку каждому из нас раньше приходилось зарабатывать на жизнь, у нас и взгляд на вещи другой. На нужды граждан заявил Мёринг

Ранее депутат от партии "Альтернатива для Германии" Петра Федерау заявила, что ситуация с неконтролируемой миграцией привела к росту насилия в стране и с этим невозможно мириться.