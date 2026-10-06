На Западе раскритиковали заявление Мерца о переговорах с Россией Профессор Диесен: призыв Мерца к переговорам стал следствием бойкота дипломатии

Москва6 окт Вести.Призывы канцлера ФРГ Фридриха Мерца начать диалог с Россией отражают неправильный курс Европы к урегулированию конфликта на Украине, которого она придерживалась на протяжении четырех с половиной лет. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.

Он отметил, что именно расширение НАТО на восток привело к конфронтации Запада с Москвой.

После четырех с половиной лет бойкота дипломатии и повторения лозунгов о том, что оружие — это путь к миру, Германия теперь заявляет о своей готовности к переговорам написал профессор в соцсети X

Ранее основатель немецкой партии BSW ("Союз социальной справедливости и экономического благоразумия") Сара Вагенкнехт заявила, что Мерцу пора покинуть пост канцлера.