Москва6 октВести.Призывы канцлера ФРГ Фридриха Мерца начать диалог с Россией отражают неправильный курс Европы к урегулированию конфликта на Украине, которого она придерживалась на протяжении четырех с половиной лет. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.
Он отметил, что именно расширение НАТО на восток привело к конфронтации Запада с Москвой.
После четырех с половиной лет бойкота дипломатии и повторения лозунгов о том, что оружие — это путь к миру, Германия теперь заявляет о своей готовности к переговорамнаписал профессор в соцсети X
Ранее основатель немецкой партии BSW ("Союз социальной справедливости и экономического благоразумия") Сара Вагенкнехт заявила, что Мерцу пора покинуть пост канцлера.