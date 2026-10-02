Москва2 окт Вести.Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Россия якобы несет угрозу европейскому порядку. Его слова приводит телеканал n-tv.

Сегодня наш континентальный мирный порядок подвергается вызову со стороны жестокого ревизионизма, исходящего из России считает немецкий политик

Также Мерц заявил, что в украинском конфликте на кону стоит безопасность всех стран Европы. Поэтому, по его словам, необходимо быть готовыми к дипломатическому способу урегулирования конфликта.

Ранее газета Politico со ссылкой на дипломатов и чиновников Евросоюза (ЕС) сообщила, что партнеры Германии по ЕС начали готовить планы на случай отставки канцлера ФРГ Фридриха Мерца или отвлечения его от европейских дел.

Как показал опрос YouGov, почти половина немцев (48%) ожидают ухода Мерца с поста канцлера до конца этого года.