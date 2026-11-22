Депутат Мютцених: Европа должна назначить переговорщика для диалога с Россией

В Германии призвали быстрее найти переговорщика с Россией от Европы Депутат Мютцених: Европа должна назначить переговорщика для диалога с Россией

Москва22 ноя Вести.Европейские страны должны как можно скорее назначить переговорщика для диалога с Россией. Об этом заявил депутат Бундестага Рольф Мютцених в интервью газете Berliner Zeitung.

Таким образом политик прокомментировал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о готовности провести встречу с президентом России Владимиром Путиным на предстоящем саммите G20.

Трудно понять, почему федеральный канцлер именно сейчас заявил о готовности говорить с Путиным... Но важнее другое: наконец должен появиться европейский формат переговоров с Москвой об урегулировании конфликта сказал Мютцених

По его мнению, в вопросе выбора переговорщика Европе необходимо действовать более самостоятельно.

Он также допустил, что Европа могла "упустить подходящий момент" для включения общих европейских интересов в переговорный процесс об урегулировании украинского конфликта.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что страны Европы намерены начать переговоры с Россией по урегулированию на Украине.

Путин сообщал, что европейцам по дипломатическим каналам предложили приехать в Москву для изложения своей позиции.