Мендель: Европа меняет риторику и торопится включиться в переговоры по Украине

Европейцы спешат включиться в диалог по Украине, заявила Мендель Мендель: Европа меняет риторику и торопится включиться в переговоры по Украине

Москва21 ноя Вести.Европейцы торопятся включиться в переговоры об урегулировании украинского конфликта, заявила бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Она заметила, что канцлер Германии Фридрих Мерц начал допускать снятие санкций с России в рамках мирного процесса, и предсказала, что в ближайшие месяцы все больше европейцев будут менять свою риторику.

Европейские политики теперь спешат включиться в мирный процесс. То, что еще несколько недель назад называли "предательством", сегодня стало вполне приемлемым вариантом написала Мендель в соцсети X

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва хочет понять, какие предложения Европа желает представить на переговорах. Для этого ее представителям было направлено приглашение приехать в российскую столицу, чтобы изложить свою позицию по Украине.

Позднее издание Le Parisien со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что представители Европы готовы посетить Москву при условии полноценного участия в переговорах.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией заметила, что подобное поведение для Елисейского дворца нетипично.