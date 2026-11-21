Москва21 нояВести.Европейцы торопятся включиться в переговоры об урегулировании украинского конфликта, заявила бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель.
Она заметила, что канцлер Германии Фридрих Мерц начал допускать снятие санкций с России в рамках мирного процесса, и предсказала, что в ближайшие месяцы все больше европейцев будут менять свою риторику.
Европейские политики теперь спешат включиться в мирный процесс. То, что еще несколько недель назад называли "предательством", сегодня стало вполне приемлемым вариантомнаписала Мендель в соцсети X
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва хочет понять, какие предложения Европа желает представить на переговорах. Для этого ее представителям было направлено приглашение приехать в российскую столицу, чтобы изложить свою позицию по Украине.
Позднее издание Le Parisien со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что представители Европы готовы посетить Москву при условии полноценного участия в переговорах.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией заметила, что подобное поведение для Елисейского дворца нетипично.