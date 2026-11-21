Захарова с иронией прокомментировала условия европейцев для визита в Москву

"Не с той ноги встали": Захарова об условиях европейцев для поездки в Москву Захарова с иронией прокомментировала условия европейцев для визита в Москву

Москва21 ноя Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала сообщения французских СМИ об условиях, на которых представители европейских стран готовы приехать в Москву для переговоров.

Ранее издание Le Parisien со ссылкой на Елисейский дворец заявило, что европейские представители готовы посетить российскую столицу при условии полноценного участия в переговорах.

Видимо, не с той ноги встали сегодня в Елисейском дворце. Или не с той руки поздоровались сказала она РИА Новости

В четверг президент РФ Владимир Путин заявил журналистам в Шэньчжэне, что Москве необходимо понять, с какими предложениями Европа готова выступить на переговорах. По его словам, Россия по дипломатическим каналам пригласила европейских представителей приехать в Москву, чтобы изложить свою позицию по урегулированию украинского конфликта.