Захарова: Зеленский стал разговаривать с ЕС так, как будто это его вассалы

"Вассалы Зеленского": Захарова определила отношение главы киевского режима к ЕС Захарова: Зеленский стал разговаривать с ЕС так, как будто это его вассалы

Москва21 ноя Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала взаимоотношения между Владимиром Зеленским и представителями стран Евросоюза. По ее мнению, которое приводит ТАСС, глава киевского режима считает их своими вассалами.

Таким образом она прокомментировала возражение Зеленского в связи с возможным визитом представителей Европы в Москву.

В последнее время Зеленский разговаривает со странами Европейского союза так, как будто это его вассалы сказала Захарова

Дипломат добавила, что такая ситуация сложилась по вине самих европейцев.

Либо они в нем находятся, и что тогда жаловаться, либо они все-таки вспоминают о том, что они независимые государства отметила Захарова

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что представителям Европы по дипломатическим каналам предложили приехать в Москву и определить их позицию по новой архитектуре безопасности.