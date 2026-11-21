Москва21 нояВести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала взаимоотношения между Владимиром Зеленским и представителями стран Евросоюза. По ее мнению, которое приводит ТАСС, глава киевского режима считает их своими вассалами.
Таким образом она прокомментировала возражение Зеленского в связи с возможным визитом представителей Европы в Москву.
В последнее время Зеленский разговаривает со странами Европейского союза так, как будто это его вассалысказала Захарова
Дипломат добавила, что такая ситуация сложилась по вине самих европейцев.
Либо они в нем находятся, и что тогда жаловаться, либо они все-таки вспоминают о том, что они независимые государстваотметила Захарова
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что представителям Европы по дипломатическим каналам предложили приехать в Москву и определить их позицию по новой архитектуре безопасности.