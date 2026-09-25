Москва25 сенВести.Если раньше все задавались вопросом, легитимен ли глава киевского режима Владимир Зеленский, сейчас всем интересно, адекватен ли он. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой.
Дипломат также отметила, что Зеленский – не просто та марионетка, которую дергают за веревочки, а та, в которую "просунута натовская рука, которая ею и руководит".
Если раньше все задавались вопросом, насколько он легитимен, то теперь [вопрос] в принципе у всех - насколько он в принципе вменяемсказала Захарова
Ранее она заявила, что Зеленский, очевидно, принимает запрещенные препараты.