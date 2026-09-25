Захарова: раньше все спрашивали, легитимен ли Зеленский, теперь – адекватен ли

Захарова: раньше спрашивали, легитимен ли Зеленский, теперь – адекватен ли Захарова: раньше все спрашивали, легитимен ли Зеленский, теперь – адекватен ли

Москва25 сен Вести.Если раньше все задавались вопросом, легитимен ли глава киевского режима Владимир Зеленский, сейчас всем интересно, адекватен ли он. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой.

Дипломат также отметила, что Зеленский – не просто та марионетка, которую дергают за веревочки, а та, в которую "просунута натовская рука, которая ею и руководит".

Если раньше все задавались вопросом, насколько он легитимен, то теперь [вопрос] в принципе у всех - насколько он в принципе вменяем сказала Захарова

Ранее она заявила, что Зеленский, очевидно, принимает запрещенные препараты.