Захарова: Зеленского должен волновать его народ, а не отношения Путина и Трампа

Захарова отреагировала на жалобы Зеленского на хорошие отношения Путина и Трампа Захарова: Зеленского должен волновать его народ, а не отношения Путина и Трампа

Москва24 окт Вести.Владимира Зеленского должен волновать народ Украины, а не отношения президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом в беседе с KP.RU заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Ранее глава киевского режима пожаловался на "хорошие отношения" лидеров двух стран, а также усомнился, что американский лидер готов поддерживать Киев в долгосрочной перспективе.

Зеленского должны интересовать его отношения с украинским народом. Но для этого стоило бы украинцам дать возможность высказаться напрямую в урну сказала Захарова

Ранее депутат Бундестага Норберт Реттген высказал мнение, что Трамп занял сторону России в украинском конфликте. По словам политика, глава Белого дома определил Киев как более слабую и зависимую сторону конфликта.