В Германии заявили, что Трамп встал на сторону России Депутат Бундестага Реттген заявил, что Трамп занял сторону России

Москва24 окт Вести.Президент США Дональд Трамп занял сторону России в конфликте на Украине, считает депутат Бундестага Норберт Реттген.

Реттген убежден, что американский лидер может привести Украину к военному поражению. По его мнению, Трамп определил Киев как более слабую и зависимую сторону конфликта.

Таким образом, Трамп действует против интересов Украины и европейцев и поэтому в настоящее время находится на стороне России. К сожалению, это единственно верное определение приводит слова политика ntv

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский пожаловался на "очень хорошие" отношения президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.