Москва24 октВести.Президент США Дональд Трамп занял сторону России в конфликте на Украине, считает депутат Бундестага Норберт Реттген.

Реттген убежден, что американский лидер может привести Украину к военному поражению. По его мнению, Трамп определил Киев как более слабую и зависимую сторону конфликта.

Таким образом, Трамп действует против интересов Украины и европейцев и поэтому в настоящее время находится на стороне России. К сожалению, это единственно верное определение

приводит слова политика ntv

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский пожаловался на "очень хорошие" отношения президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.