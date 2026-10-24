Москва24 октВести.Президент США Дональд Трамп занял сторону России в конфликте на Украине, считает депутат Бундестага Норберт Реттген.
Реттген убежден, что американский лидер может привести Украину к военному поражению. По его мнению, Трамп определил Киев как более слабую и зависимую сторону конфликта.
Таким образом, Трамп действует против интересов Украины и европейцев и поэтому в настоящее время находится на стороне России. К сожалению, это единственно верное определениеприводит слова политика ntv
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский пожаловался на "очень хорошие" отношения президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.