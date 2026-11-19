Мерц назвал предложения России по безопасности в Европе нереалистичными Мерц считает нереалистичными предложения РФ по безопасности в Европе

Москва19 ноя Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц не считает реалистичными предложения по безопасности в Европе, которые Россия передала европейцам в 2021 году.

Ее максимальные требования от декабря 2021 года нереалистичны сказал Мерц журналистам в Берлине

В то же время он признал, что Европе все равно придется говорить с Россией.

В надлежащее время с Москвой нужно будет говорить по военным каналам связи о снижении рисков и прозрачности. Это в интересах обеих сторон резюмировал канцлер

Ранее президент России Владимир Путин констатировал, что Евросоюз вместе с Украиной не готовы к компромиссам, которые бы позволили закончить украинский конфликт. Он отметил, что европейцы несут ответственность за начало украинского кризиса, в то время как Россия пытается его закончить.

Если же европейцы выразят готовность идти на взаимные уступки, то Россия согласна пойти им навстречу, поскольку стремится к долгосрочному миру в регионе, подчеркнул Путин.