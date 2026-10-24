Москва24 окт Вести.Европейцы перестали доверять Евросоюзу, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на партийном съезде Христианско-социального союза в Баварии.

По его мнению, перед всеми государствами Европы, включая ФРГ, сейчас стоят действительно большие вызовы, а потому Евросоюз должен перейти к конкретным действиям.

Давайте назовем вещи своими именами​​​. Многие больше не доверяют этой европейской политике, этому Европейскому союзу… Люди должны вновь обрести доверие… И мы не можем ограничиваться лишь многословным описанием проблем. Мы должны их решать сказал Мерц

Ранее он признал, что поддержка киевского режима накладывает значительное финансовое бремя на европейские государства. При этом ЕС все равно считает помощь Украине важной для себя задачей, подчеркнул Мерц.