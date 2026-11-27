Москва27 нояВести.Министр обороны Германии Борис Писториус признал, что в его стране нарастает недовольство огромными тратами на Украину.
Это давит на людей, это дорого обходится, это вызывает беспокойство … Но речь идет уже не только об Украине, речь идет о стабильности Европыприводит газета Politico слова главы немецкого военного ведомства
По результатам соцопроса от института Forsa, доля жителей Германии, недовольных работой канцлера ФРГ Фридриха Мерца, достигла рекордных 88%.
Ранее саммит лидеров ЕС в Брюсселе закончился провалом из-за разногласий по семилетнему бюджету объединения, который не удалось утвердить. Семь стран-членов ЕС в знак протеста бойкотировали предложенный главой Евросовета Антониу Коштой формат закрытых консультаций в малых группах.
По данным EUobserver, Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон вступили в заочный спор из-за нового бюджета, который включает спонсирование Украины.
Венгрия, Чехия и Словакия отказались от участия в новом кредитном пакете ЕС для Украины на сумму 45 млрд евро. Болгария согласилась поддержать только невоенную составляющую этого финансирования.