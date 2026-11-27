EUobserver: Макрон и Мерц разошлись во мнениях по бюджету ЕС

Макрон и Мерц вступили в заочный спор из-за бюджета ЕС EUobserver: Макрон и Мерц разошлись во мнениях по бюджету ЕС

Москва27 ноя Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон заочно разошлись во мнениях по вопросу многолетнего бюджета Евросоюза (ЕС), передает EUobserver.

По данным издания, группа участников саммита ЕС во главе с Берлином настаивала на более существенном сокращении расходов, чем предложенные председателем Евросовета Антониу Коштой 204 миллиарда евро.

По итогам дискуссий Мерц заявил, что ранее уже четко обозначал свою позицию: по его мнению, сокращение бюджета должно составить несколько сотен миллиардов евро.

Макрон, в свою очередь, назвал требования о дальнейшем уменьшении бюджета стратегической ошибкой. По его словам, такой подход фактически приведет к тому, что Европа будет отставать от Китая по объему государственных инвестиций. Французский президент подчеркнул, что Париж не поддерживает дополнительные сокращения, после чего досрочно покинул саммит.

Как ранее сообщило Politico, в Брюсселе досрочно и со скандалом завершился саммит Евросоюза по новому долгосрочному бюджету объединения: семь стран-участниц в знак протеста бойкотировали предложенный главой Евросовета Антониу Коштой формат закрытых консультаций в малых группах.

По данным издания, из-за непреодолимых разногласий между лидерами запланированный второй день заседаний был отменен, участники встречи разъехались по своим странам сразу после полуночи.