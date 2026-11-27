Макрон заявил о возможном отказе от обсуждения бюджета ЕС после декабря Макрон: Франция откажется от обсуждения бюджета ЕС после декабря

Москва27 ноя Вести.Франция прекратит участие в обсуждениях бюджета Европейского союза (ЕС) в случае, если не будет достигнуто соглашение до конца декабря текущего года, это связано с приближающимися президентскими выборами.

Об этом журналистам рассказал французский лидер Эммануэль Макрон, его слова приводит агентство РИА Новости.

Если условия хорошего соглашения [о бюджете] будут достигнуты на заседании Евросовета в декабре, то мы его заключим. Если нет, то мне не кажется возможным далее продолжать дискуссии заявил президент Франции

Он предупредил европейских лидеров, что после 31 декабря уже не будет политически и демократически в том положении, чтобы заключить соглашение.

Мы войдем в период, который будет гораздо сильнее приближен к президентским выборам во Франции добавил Макрон

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим на текущем этапе не намерен поддерживать проект многолетнего бюджета Европейского союза из-за финансовых потерь.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр считает, что шансы на согласование семилетнего европейского бюджета на саммите ЕС в Брюсселе равны нулю.