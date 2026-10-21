Москва21 окт Вести.Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что больше всего его из всех проблем сейчас беспокоит влияние России на немецкое общество. Это признание политик сделал во время дискуссии на экономическом форуме Berlin Global Dialogue, сообщает немецкое издание Nius.

Моя самая большая забота сейчас — это не наша экономика, не Европейский союз, не Америка и не Китай. Моя самая большая забота — это влияние России на наше общество заявил канцлер

Россия пытается дестабилизировать европейские государства, распространяя дезинформацию, атакуя инфраструктуру и вмешиваясь в работу коммуникационных систем, считает канцлер Германии. При этом конкретных доказательств причастности России к таким действиям в ходе беседы Мерц не представил.

По оценке главы немецкого правительства, жители ФРГ недооценивают масштабы угрозы сложившемуся после 1990 года европейскому политическому порядку.

Эти заявления прозвучали на фоне продолжающихся экономических трудностей Германии: росте стоимости жизни, проблемах с доступностью жилья и слабых темпах экономического роста.